СМИ: базу иностранных наёмников уничтожили на Харьковском направлении

Российские военные уничтожили базу иностранных наёмников в Харьковской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

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Собеседник агентства рассказал, точное месторасположение базы было установлено при помощи беспилотников, после чего по ней ударили из миномётов, поразив штаба, казармы и склады с горюче-смазочными материалами.

Источник отметил, что среди наёмников есть погибшие и раненые, которых эвакуировали на квадроциклах. По его словам, наличие подобной техники говорит о том, что они столкнулись со спецподразделением.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВКС РФ за сутки уничтожили 800 украинских военных и боевиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСпецоперацияХарьковУкраинаНаемники
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