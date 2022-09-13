СМИ: базу иностранных наёмников уничтожили на Харьковском направлении
Российские военные уничтожили базу иностранных наёмников в Харьковской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Собеседник агентства рассказал, точное месторасположение базы было установлено при помощи беспилотников, после чего по ней ударили из миномётов, поразив штаба, казармы и склады с горюче-смазочными материалами.
Источник отметил, что среди наёмников есть погибшие и раненые, которых эвакуировали на квадроциклах. По его словам, наличие подобной техники говорит о том, что они столкнулись со спецподразделением.
Ранее в Минобороны России заявили, что ВКС РФ за сутки уничтожили 800 украинских военных и боевиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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