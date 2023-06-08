СМИ: армия Украины понесла огромные потери в начале контрнаступления

Телеканал признает, что ВСУ столкнулось с сопротивлением российских войск такой силы, на какую Киев не рассчитывал.

В частности, были потеряны несколько переданных США транспортных средств MRAP.

При этом, несмотря на значительные потери, в Белом доме полагают, что это не должно сказаться на продолжении контрнаступления, так как при его планировании закладывался ещё больший риск.

Ранее, по данным СМИ, наступление ВСУ началось, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

