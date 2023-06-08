СМИ: армия Украины понесла огромные потери в начале контрнаступления
Вооруженные силы Украины понесли огромные потери в начале контрнаступления, сообщает со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома телеканал СNN.
«Украинская армия уже лишилась значительного количества тяжелой техники и солдат», - говорится в сообщении.
Телеканал признает, что ВСУ столкнулось с сопротивлением российских войск такой силы, на какую Киев не рассчитывал.
В частности, были потеряны несколько переданных США транспортных средств MRAP.
При этом, несмотря на значительные потери, в Белом доме полагают, что это не должно сказаться на продолжении контрнаступления, так как при его планировании закладывался ещё больший риск.
Ранее, по данным СМИ, наступление ВСУ началось, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru