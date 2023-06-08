Пригожин: События на фронте являются началом контрнаступления Украины

Текущие события на фронте являются началом контрнаступления Украины, считает основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин. Слова бизнесмена приводит Telegram-канал его пресс-службы.

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Как отметил основатель «Вагнера», сейчас ВСУ планово наращивают усилия. В ближайшее время станет понятно, как с этим справится российская армия.

«Надеюсь, что справится успешно. Я на это рассчитываю», — подчеркнул Пригожин.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о провалившемся начале контрнаступления украинских войск. По словам главы военного ведомства, противник потерял более 1600 человек за три дня. При этом в Совете национальной безопасности Украины заявили, что запланированное наступление ВСУ еще не начиналось, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official / скриншот с видео
ТЕГИ:ВСУУкраинаЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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