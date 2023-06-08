Пригожин: События на фронте являются началом контрнаступления Украины
Текущие события на фронте являются началом контрнаступления Украины, считает основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин. Слова бизнесмена приводит Telegram-канал его пресс-службы.
Как отметил основатель «Вагнера», сейчас ВСУ планово наращивают усилия. В ближайшее время станет понятно, как с этим справится российская армия.
«Надеюсь, что справится успешно. Я на это рассчитываю», — подчеркнул Пригожин.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о провалившемся начале контрнаступления украинских войск. По словам главы военного ведомства, противник потерял более 1600 человек за три дня. При этом в Совете национальной безопасности Украины заявили, что запланированное наступление ВСУ еще не начиналось, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские пограничники посадили беспилотник ВСУ близ Новой Таволжанки
- Пригожин: События на фронте являются началом контрнаступления Украины
- Рогов заявил о гигантских потерях украинской армии в Запорожской области
- Патрушев: США и Британия заинтересованы в продолжении украинского конфликта
- Синоптики пообещали москвичам возвращение жары к 17 июня
- Выборы губернатора Подмосковья назначили на 10 сентября
- Пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС
- На съемки фильма о группе Amatory в первые две недели собрали более 250 тысяч рублей
- Новая Lada Vesta NG появится в продаже 9 июня
- Лукашенко возложил ответственность за подрыв Каховской ГЭС на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru