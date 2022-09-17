СМИ: Американские ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине
Американские противорадиолокационные ракеты HARM показали «фактически нулевую эффективность» на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
По словам собеседника агентства, большую часть снарядов сбили российские зенитные ракетные комплексы, еще часть была подавлена или отведена в сторону средствами радиоэлектронной защиты ПВО, некоторые ракеты отказали или ушли мимо цели.
Источник указал, что неэффективность HARM связана с их посредственной скоростью (чуть более 600 метров в секунду) и значительной эффективной площадью рассеяния.
«Для современных российских комплексов ПВО такая скорость и заметность воздушного средства нападения не составляет проблемы», — рассказал собеседник.
Отмечается, что украинская авиация применяет ракеты HARM с большой дальности, чтобы избежать поражения самолетов, однако снаряды засекают задолго до их подхода к району расположения российских систем ПВО. При этом американские ракеты усложняют скоординированные по времени комбинированные удары: комплексы ПВО автоматически перенацеливаются на них как на приоритетную угрозу.
«Однако ни одной РЛС российской системы ПВО, ни одного радара подсвета и наведения в районе проведения специальной военной операции ракетами HARM украинским войскам поразить пока не удалось», — добавил источник.
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