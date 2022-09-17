СМИ: Американские ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине

По словам собеседника агентства, большую часть снарядов сбили российские зенитные ракетные комплексы, еще часть была подавлена или отведена в сторону средствами радиоэлектронной защиты ПВО, некоторые ракеты отказали или ушли мимо цели.

Источник указал, что неэффективность HARM связана с их посредственной скоростью (чуть более 600 метров в секунду) и значительной эффективной площадью рассеяния.

«Для современных российских комплексов ПВО такая скорость и заметность воздушного средства нападения не составляет проблемы», — рассказал собеседник.

Отмечается, что украинская авиация применяет ракеты HARM с большой дальности, чтобы избежать поражения самолетов, однако снаряды засекают задолго до их подхода к району расположения российских систем ПВО. При этом американские ракеты усложняют скоординированные по времени комбинированные удары: комплексы ПВО автоматически перенацеливаются на них как на приоритетную угрозу.

«Однако ни одной РЛС российской системы ПВО, ни одного радара подсвета и наведения в районе проведения специальной военной операции ракетами HARM украинским войскам поразить пока не удалось», — добавил источник.

