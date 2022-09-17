Глава МИД Украины рассказал о переговорах с США о поставке дальнобойных ракет
Украина обсуждает с США поставку дальнобойных ракет и допускает, что Вашингтон примет решение в пользу Киева. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
В интервью телеканалу PBS министр отметил, что Украине нужны ракеты большей дальности.
«И у наших генералов отличная линия связи с американскими генералами. Они обсуждают этот вопрос», — подчеркнул Кулеба.
По словам главы МИД, стороны продолжают переговоры несмотря на заявления Соединенных Штатов о том, что они не собирается поставлять Киеву подобное вооружение. Кулеба не исключил варианта, при котором Вашингтон примет положительное решение по этому вопросу.
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