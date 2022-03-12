СМИ: Американские элиты допустили «катастрофический провал» в стратегическом вооружении
«Катастрофическим провалом» американского руководства назвал первенство России в создании стратегического оружия журналист Дэвид Голдман в своей статье для The American Conservative.
К новому стратегическому вооружению России автор отнес гиперзвуковые системы наземного и подводного пуска с ядерными ракетами, способные преодолеть оборону Соединенных Штатов, а также зенитно-ракетные комплексы С-500. Их корреспондент назвал «лучшими в мире».
Также Голдман обратил внимание на способность китайских гиперзвуковых планирующих блоков и противокорабельных баллистических ракет избегать заслон ПВО американских авианосцев.
По его мнению, при сохранении нынешней траектории движения Москвы и Пекина они добьются стратегического превосходства «всего через несколько лет». При этом США тратят на военные бюджеты в разы больше, чем в России и Китае, пишет Газета.ru.
«А факт нашего отставания — это катастрофический провал американской элиты из обеих партий, которая тратит неисчислимые средства и проливает кровь ради зарубежных авантюр, пренебрегая истинными источниками нашей национальной мощи, наших технологических преимуществ и нашей промышленности», — возмутился Голдман.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН обозначил главную проблему России в международной и военной сфере на фоне превосходства сил.
«В научно-технической в области современных военных вооружений Россия сегодня опережает весь мир. Более совершенных систем вооружения, чем у России, ни у кого сейчас нет: и гиперзвуковое оружие, и средства радио-электронной борьбы, и тот же «Посейдон», сверхтяжелые баллистические ракеты. Все это построено на научно-техническом заделе, заложенном еще в Советском Союзе. Он на сегодня исчерпан… Нам нужно решать вопрос об ответственности должностных лиц за выполнение их должностных обязательств, причем ответственности жесткой. Вот тогда мы сохраним статус сверхждержавы», - заявил эксперт.
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