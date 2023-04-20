СМИ: Адмирал Лиина может стать новым командующим Тихоокеанским флотом

Ранее стало известно, что командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц покинул свой пост, напоминает «Свободная пресса».

По словам одного из собеседников агентства, Лиина, который сейчас командует Балтийским флотом, рассматривается как «наиболее вероятный кандидат» на должность нового командующего ТОФ.

Эту информацию подтвердил другой источник. Он также отметил, что 65-летний Авакянц достиг предельного возраста нахождения на военной службе.

Виктор Лиина был назначен командующий Балтийским флотом в октябре 2021 года. До этого адмирал занимал пост замначальника Генштаба (с 2019 по 2021 год) и первого замкомандующего Черноморским флотом (в 2016-2019 годах). Лиина также командовал Войсками и силами ТОФ на Северо-Востоке России с 2012 по 2014 год.

