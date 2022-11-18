Словакия поставила Украине седьмую гаубицу Zuzana 2

Словакия в рамках коммерческого контракта передала Украине седьмую самоходную 155-миллиметровую гаубицу Zuzana 2. Об этом сообщил в пятницу в Twitter глава минобороны Ярослав Надь.

Нескромный лидер: Зеленскому грозит отказ Запада от поставок вооружения

По его словам, входящее в структуру минобороны предприятие Konštrukta Defence в ближайшее время передаст восьмую гаубицу. Надь подчеркнул, что после этого предприятие приступит к реализации следующего заказа. Так, он будет включать в себя изготовление 16 гаубиц Zuzana 2.

Ранее портал Local Sweden сообщил, что власти Швеции выделят свыше 350 миллионов долларов на военную и гуманитарную помощь Украине, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСловакияВооружение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры