СКР может провести новые допросы по делу Тимура Иванова
4 августа 202408:02
Следствие может дополнительно допросить экс-замминистра обороны России Тимура Иванова, предпринимателя Сергея Бородина и свидетелей по делу, сообщает РИА Новости.
Следователь указывала на необходимость изучения доказательств, после чего появится возможность провести допросы.
Ранее в суде подтвердили участие Иванова в получении взятки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СКР может провести новые допросы по делу Тимура Иванова
- Ким Чен Ын заявил, что КНДР может попросить у РФ помощи в ликвидации последствий наводнений
- Ватикан заявил о разочаровании сценами с открытия Олимпиады в Париже
- Трамп поздравил Путина со сделкой по обмену заключенными
- Украинские фехтовальщицы завоевали первое «золото» Олимпиады-2024 в Париже
- Байден понадеялся на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке со стороны Ирана
- Польского генерала отзывают из штаб-квартиры НАТО
- Разработчики британских АПЛ используют российское ПО
- На севере Израиля произошел удар со стороны Ливана
- Возвращенный по обмену Селезнев поделился впечатлениями от встречи с Путиным
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru