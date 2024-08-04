СКР может провести новые допросы по делу Тимура Иванова

Следствие может дополнительно допросить экс-замминистра обороны России Тимура Иванова, предпринимателя Сергея Бородина и свидетелей по делу, сообщает РИА Новости.

Налоговая помогла: В суде подтвердили участие Тимура Иванова в получении взятки

Следователь указывала на необходимость изучения доказательств, после чего появится возможность провести допросы.

Ранее в суде подтвердили участие Иванова в получении взятки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Уголовное ДелоМинобороны РФ

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