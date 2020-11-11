Скончался экс-начальник Центра по примирению сторон в Сирии

В Санкт-Петербурге умер заместитель командующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе генерал-майор Юрий Евтушенко. Как сообщает «Красная звезда», это произошло 9 ноября после тяжелой болезни. Прощание с генерал-майором состоится сегодня в Доме Офицеров.

Юрию Евтушенко было 56 лет. Он служил на различных должностях в Дальневосточном, Сибирском и Центральном военном округах, а также в центральном аппарате Минобороны. Прошел путь от заместителя командира роты по политической части до заместителя командующего войсками округа по военно-политической работе. Участвовал в боевых действиях.

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С января по июль 2018 года Евтушенко занимал пост начальника Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии. Он награжден различными государственными и ведомственными наградами.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в Сирии заметно снизился уровень насилия и налаживается мирная жизнь. Он отметил, что в стране «фактически ликвидирован» очаг международного терроризма.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Виноградов
ТЕГИ:ВоенныеСирия
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