Скончался экс-начальник Центра по примирению сторон в Сирии

В Санкт-Петербурге умер заместитель командующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе генерал-майор Юрий Евтушенко. Как сообщает «Красная звезда», это произошло 9 ноября после тяжелой болезни. Прощание с генерал-майором состоится сегодня в Доме Офицеров.

Юрию Евтушенко было 56 лет. Он служил на различных должностях в Дальневосточном, Сибирском и Центральном военном округах, а также в центральном аппарате Минобороны. Прошел путь от заместителя командира роты по политической части до заместителя командующего войсками округа по военно-политической работе. Участвовал в боевых действиях.