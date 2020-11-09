Путин: очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован
Президент России Владимир Путин заявил, что в Сирии заметно снизился уровень насилия и налаживается мирная жизнь, сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече с президентом Сирии Башаром Асадом, которая прошла в режиме видеоконференции, российский лидер отметил эффективную работу, которую Россия проводит совместно с Ираном и Турцией, благодаря чему в Сирии «фактически ликвидирован» очаг международного терроризма.
Путин подчеркнул, что Россия прилагает активные усилия по «восстановлению суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии».
Глава государства напомнил, что одним из ключевых условий основополагающей резолюции 2254 СБ ООН является возвращение на родину сирийских беженцев, которых, в настоящее время, более 6,5 миллиона человек.
«Подавляющее большинство из них - трудоспособные граждане, которые могли бы и должны участвовать в восстановлении своей страны», - добавил Путин.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+21 798 / сут.
Умерли
30 793+256 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+10 722 / сут.
- Двух футбольных арбитров отстранили после матчей «Краснодара»
- Меркель поздравила Байдена с победой на президентских выборах в США
- Минздрав запустил сервис для жалоб медиков на дефицит лекарств
- Власти попросили московских водителей «переобуть» машины
- Путин: очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru