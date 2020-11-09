Путин: очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован

Президент России Владимир Путин заявил, что в Сирии заметно снизился уровень насилия и налаживается мирная жизнь, сообщает пресс-служба Кремля.



На встрече с президентом Сирии Башаром Асадом, которая прошла в режиме видеоконференции, российский лидер отметил эффективную работу, которую Россия проводит совместно с Ираном и Турцией, благодаря чему в Сирии «фактически ликвидирован» очаг международного терроризма.



Путин подчеркнул, что Россия прилагает активные усилия по «восстановлению суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии».