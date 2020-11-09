Путин: очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован

Президент России Владимир Путин заявил, что в Сирии заметно снизился уровень насилия и налаживается мирная жизнь, сообщает пресс-служба Кремля.

На встрече с президентом Сирии Башаром Асадом, которая прошла в режиме видеоконференции, российский лидер отметил эффективную работу, которую Россия проводит совместно с Ираном и Турцией, благодаря чему в Сирии «фактически ликвидирован» очаг международного терроризма.

Путин подчеркнул, что Россия прилагает активные усилия по «восстановлению суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии».

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Глава государства напомнил, что одним из ключевых условий основополагающей резолюции 2254 СБ ООН является возвращение на родину сирийских беженцев, которых, в настоящее время, более 6,5 миллиона человек.

«Подавляющее большинство из них - трудоспособные граждане, которые могли бы и должны участвовать в восстановлении своей страны», - добавил Путин.

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ФОТО: РИА Новости
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