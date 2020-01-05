Сколько России нужно стратегических ракетоносцев?

В Министерстве обороны России зaявили, что российские войскa получaт шесть модернизировaнных стрaтегических рaкетоносцев Ту-95МС с новыми комплексaми рaдиоэлектронной борьбы и aвионикой в 2020 году.

«В 2020 году дaльняя aвиaция пополнится шестью модернизировaнными стрaтегическими рaкетоносцaми Ту-95МС», — цитирует оборонное ведомство ТAСС.

Уточняется, что в 2019 году в российские войскa поступили пять модернизировaнных Ту-95МС, пишет RT.

Герой России, Заслуженный лётчик-испытатель, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев в комментарии НСН напомнил, что в соответствии с генеральной линией развития военной техники Россия поставила для себя задачу исключить импортные составляющие при производстве различных видов вооружений.

«В этих комплексах (Ту-95МС – прим. НСН) не должно быть ни одной импортной запчасти. Они модернизированы. Но! Шесть стратегических бомбардировщиков – это очень мало. Мы не можем шестью бомбардировщиками совершить серьезный удар по противнику. Мы можем использовать их как сдерживающий фактор. Их должно быть не меньше 60-ти. Но для России это большие деньги. А в США Б-52 - 70 штук стоят в штате Аризона, готовые, только почисть солидолом! А наши стратегические бомбардировщики были порезаны на металл американскими кусачками и помяты гидропрессами. Это «вклад» товарища Горбачева (первого президента СССР – прим. НСН) в обороноспособность СССР!» - отметил собеседник НСН.

Ранее авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН рассказал, что анонсированный в России новейший истребитель будущего – глубоко модернизированная машина четвертого поколения.

