«Как на Марс слетать». Военный эксперт оценил идею Украины купить F-35

Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН рассказал, что планам Украины купить F-35 вряд ли суждено сбыться.

Военно-воздушные силы Украины могут заменить советские самолёты на американские, в частности, украинцы рассматривают возможность закупки F-35, а в ближайшей перспективе готовы приобрести самолет типа Gripen и F-15, заявил командующий ВВС Украины Сергей Дроздов.

Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН рассказал, что планам Украины купить F-35 вряд ли суждено сбыться.

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«Это примерно как высадка на Марсе, которую сейчас может запланировать Украина. Покупка F-35 для Украины – такая же недостижимая идея, как полет на Марс, как по причине ее нищеты, так и целой кучи ограничений, который не дадут этому самолету появиться на Украине. Ведь для усиления ВВС Украины таких самолетов потребуется несколько десятков и вся инфраструктура под них, чего у них нет. Поэтому это такие сказки для взрослых и для внутриукраинского потребления», - сказал Шурыгин.

По его мнению, купить же несколько старых американских F-15 Украина может, но это им мало поможет.

«Теоретически купить несколько списанных F-15 или Gripen и довести их до летного состояния Украина сможет. Но это самолеты вчерашнего дня, медленно переходящего в позавчерашний, а потому серьезного улучшения боевых возможностей украинской авиации от них ждать не стоит. Так что все эти разговоры о покупке американских самолетов – попытка рассказать о том, что у нас все хорошо на фоне того, как все плохо», - заключил эксперт.

Ранее Шурыгин в эфире НСН назвал Украину военной колонией США.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВВС СШАУкраина
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