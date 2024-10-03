Скабеева опровергла сообщение об ударе бомбой ОДАБ-9000 в Волчанске

Вооруженные силы России впервые применили в Волчанске в Харьковской области вакуумную бомбу ОДАБ-9000, которую неофициально называют «папой всех бомб», сообщает «Лента.ру» со ссылкой на провоенные Telegram-каналы.

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По данным источников, по позициям Вооруженных сил Украины был нанесен удар. Российская телеведущая Ольга Скабеева опровергла такие сообщения. Сославшись на Минобороны РФ она заявила, что на распространенном видео из Волчанска запечатлено применение термобарического боеприпаса ФАБ-1500.

Ранее российский завод приступил к массовому выпуску авиабомб ФАБ-3000, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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