СК возбудил новые дела о пытках российских военных на Украине
Главное следственное управление Следственного комитета возбудило в отношении украинских военных три уголовных дела по статьям о посягательстве на жизнь военнослужащего, незаконном лишении свободы и истязании. Об этом сообщает пресс-служба СК.
«По данным следствия, 22 марта 2022 года несколько российских военнослужащих, участвующих в специальной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, были обстреляны украинскими силовиками и захвачены в Запорожской области Украины, а затем переданы сотрудникам СБУ, которые в течение 10 дней незаконно их удерживали», — сообщили в ведомстве, добавив, что россиян пытали и применяли к ним насилие, чтобы принудить к даче ложных пояснений об условиях их содержания и ходе спецоперации.
Кроме того, по данным СК, украинские силовики 2 и 5 марта захватили в Николаевской области две группы российских военнослужащих. Россиян удерживали представители СБУ, применяя физическое и психологическое насилие и вынуждая давать ложную информацию о происходящем.
Ведомство устанавливает причастных к нападению и пыткам военнослужащих ВС РФ.
Накануне СК из-за истязаний российских военных возбудил уголовные дела по статьям «Убийство двух или более лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, совершенное по мотивам ненависти или вражды с особой жестокостью» и «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», напоминает Ura.ru. По данным следствия, после прекращения активных боевых действий были обнаружены тела российских военнослужащих с полученными при жизни следами пыток, отмечает РИА ФАН.
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