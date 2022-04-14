СК возбудил новые дела о пытках российских военных на Украине

«По данным следствия, 22 марта 2022 года несколько российских военнослужащих, участвующих в специальной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, были обстреляны украинскими силовиками и захвачены в Запорожской области Украины, а затем переданы сотрудникам СБУ, которые в течение 10 дней незаконно их удерживали», — сообщили в ведомстве, добавив, что россиян пытали и применяли к ним насилие, чтобы принудить к даче ложных пояснений об условиях их содержания и ходе спецоперации.

Кроме того, по данным СК, украинские силовики 2 и 5 марта захватили в Николаевской области две группы российских военнослужащих. Россиян удерживали представители СБУ, применяя физическое и психологическое насилие и вынуждая давать ложную информацию о происходящем.

Ведомство устанавливает причастных к нападению и пыткам военнослужащих ВС РФ.

Накануне СК из-за истязаний российских военных возбудил уголовные дела по статьям «Убийство двух или более лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, совершенное по мотивам ненависти или вражды с особой жестокостью» и «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», напоминает Ura.ru. По данным следствия, после прекращения активных боевых действий были обнаружены тела российских военнослужащих с полученными при жизни следами пыток, отмечает РИА ФАН.

