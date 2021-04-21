Путин: Первый полк ракет «Сармат» заступит на боевое дежурство в 2024 году

Доля современной военной техники в российской армии к 2024 году составит не менее 76%. Об этом президент России Владимир Путин заявил в своём ежегодном послании Федеральному собранию.

Он напомнил, что РФ активно обновляет, в том числе ядерное оружие. Глава государства сообщил, что первый полк, укомплектованный ракетами «Сармат», заступит на боевое дежурство в 2024 году. Это перспективный отечественный стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения.

Путин отметил, что на вооружение уже поставлены гиперзвуковой «Авангард» и лазерный комплекс «Пересвет». Российские войска также довооружают ракетами «Кинжал», «Калибр» и «Циркон».

Продолжается также работа над крылатой ракетой «Буревестником» и беспилотным подводным аппаратом с ядерной энергоустановкой «Посейдон».

