Путин: Первый полк ракет «Сармат» заступит на боевое дежурство в 2024 году
Доля современной военной техники в российской армии к 2024 году составит не менее 76%. Об этом президент России Владимир Путин заявил в своём ежегодном послании Федеральному собранию.
Он напомнил, что РФ активно обновляет, в том числе ядерное оружие. Глава государства сообщил, что первый полк, укомплектованный ракетами «Сармат», заступит на боевое дежурство в 2024 году. Это перспективный отечественный стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения.
Путин отметил, что на вооружение уже поставлены гиперзвуковой «Авангард» и лазерный комплекс «Пересвет». Российские войска также довооружают ракетами «Кинжал», «Калибр» и «Циркон».
Продолжается также работа над крылатой ракетой «Буревестником» и беспилотным подводным аппаратом с ядерной энергоустановкой «Посейдон».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru