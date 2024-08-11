В Воронежской области уничтожили более десяти беспилотников

Более 10 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины самолетного типа ликвидированы в Воронежской области, сообщил в Telegram глава региона Александр Гусев.

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По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет. В регионе продолжает действовать опасность атаки беспилотников.

Ранее стало известно, что в Липецкой области продолжают обезвреживать обломки беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаВСУБеспилотники

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