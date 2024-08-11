В Воронежской области уничтожили более десяти беспилотников
11 августа 202407:01
Более 10 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины самолетного типа ликвидированы в Воронежской области, сообщил в Telegram глава региона Александр Гусев.
По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет. В регионе продолжает действовать опасность атаки беспилотников.
Ранее стало известно, что в Липецкой области продолжают обезвреживать обломки беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru