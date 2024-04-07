Силы ПВО за сутки сбили 293 украинских беспилотника

За последние сутки российские силы противовоздушной обороны сбили 293 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщило Министерство обороны РФ.

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По данным ведомства, также уничтожено четыре реактивных снаряда систем залпового огня «Ураган» и HIMARS.

Всего с начала спецоперации уничтожено почти 19.4 тысячи беспилотников. Также сбито 583 самолета и 270 самолетов Вооруженных сил Украины.

Ранее украинские войска атаковали при помощи беспилотника Запорожскую атомную электростанцию. Критически важная инфраструктура объекта не пострадала, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиМинобороны

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