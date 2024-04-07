Силы ПВО за сутки сбили 293 украинских беспилотника
За последние сутки российские силы противовоздушной обороны сбили 293 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщило Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, также уничтожено четыре реактивных снаряда систем залпового огня «Ураган» и HIMARS.
Всего с начала спецоперации уничтожено почти 19.4 тысячи беспилотников. Также сбито 583 самолета и 270 самолетов Вооруженных сил Украины.
Ранее украинские войска атаковали при помощи беспилотника Запорожскую атомную электростанцию. Критически важная инфраструктура объекта не пострадала, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru