По данным ведомства, также уничтожено четыре реактивных снаряда систем залпового огня «Ураган» и HIMARS.

Всего с начала спецоперации уничтожено почти 19.4 тысячи беспилотников. Также сбито 583 самолета и 270 самолетов Вооруженных сил Украины.

Ранее украинские войска атаковали при помощи беспилотника Запорожскую атомную электростанцию. Критически важная инфраструктура объекта не пострадала, отмечает «Радиоточка НСН».

