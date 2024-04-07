В ВСУ заявили о пожаре и повреждении зданий после взрывов в Одессе
Пожар в Одессе возник в результате взрывов, произошедших в ночь на воскресенье, 7 апреля. Данные об этом сообщили силы обороны юга Вооружённых сил Украины (ВСУ).
По данным украинских военных, взрывами повреждены административное и техническое здания в Одессе, сообщает RT.
В настоящее время пожар локализовали.
Мэр Одессы Игорь Терехов рассказал, что практически вся критическая энергетическая инфраструктура Харькова выведена из строя в результате ударов российской стороны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил в беседе с РИА Новости, что со стороны Одессы Киев посылает ракеты и беспилотники на Крым. Поэтому освобождение Одессы необходимо для обеспечения безопасности южных регионов России, заявил политик.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru