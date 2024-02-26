Силы ПВО сбили шесть воздушных целей в Белгородской области

Средства противовоздушной обороны уничтожили шесть воздушных целей над территорией Грайворонского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Двое детей пострадали при обстреле села Новая Таволжанка Белгородской области

Цели сбиты на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил Гладков.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», - добавил он.

Украинский дрон-камикадзе 26 февраля атаковал автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. Погибли три человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:УкраинаПВОБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры