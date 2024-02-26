Силы ПВО сбили шесть воздушных целей в Белгородской области
Средства противовоздушной обороны уничтожили шесть воздушных целей над территорией Грайворонского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Цели сбиты на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил Гладков.
«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», - добавил он.
Украинский дрон-камикадзе 26 февраля атаковал автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. Погибли три человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru