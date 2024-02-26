Силы ПВО сбили шесть воздушных целей в Белгородской области

Цели сбиты на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил Гладков.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», - добавил он.

Украинский дрон-камикадзе 26 февраля атаковал автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. Погибли три человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести, передает «Радиоточка НСН».

