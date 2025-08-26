Силы ПВО сбили шесть авиабомб и ракету «Нептун»

Российские средства ПВО за последние сутки сбили шесть управляемых авиабомб и управляемую ракету «Нептун». Об этом говорится в сводке Минобороны.

Над Крымом сбили восемь БПЛА

«Сбиты 6 управляемых авиационных бомб, управляемая ракета большой дальности "Нептун"», - отметили в ведомстве.

Кроме того, военные уничтожили 191 беспилотник самолетного типа.

Ранее в Минобороны сообщили, что ночью 26 августа средства ПВО сбили 43 украинских БПЛА над 15 регионами, напоминает RT.

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
