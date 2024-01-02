Средства ПВО перехватили четыре ракеты РСЗО «Ольха» над Белгородской областью
2 января 202413:34
Российская система ПВО сбила четыре ракеты РСЗО «Ольха» над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что инцидент произошел около полудня.
Ранее стало известно, что число погибших в результате украинского удара по Белгороду 30 декабря выросло до 25 человек, пять из которых дети, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru