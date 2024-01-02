Средства ПВО перехватили четыре ракеты РСЗО «Ольха» над Белгородской областью

Российская система ПВО сбила четыре ракеты РСЗО «Ольха» над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

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В оборонном ведомстве уточнили, что инцидент произошел около полудня.

Ранее стало известно, что число погибших в результате украинского удара по Белгороду 30 декабря выросло до 25 человек, пять из которых дети, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаВСУПВОБелгородская область

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