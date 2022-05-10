Силы ЛНР вышли на административную границу республики
Подразделения Луганской народной республики при поддержке российских Вооруженных сил достигли границы ЛНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
По словам представителя военного ведомства, войска ЛНР завершили зачистку населенного пункта Попасная, «прорвали глубоко эшелонированную оборону противника» и вышли на административную границу республики.
Отмечается, что силы ЛНР и РФ уничтожили около 120 украинских силовиков, 13 единиц бронетехники, 12 автомобилей.
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