Силы ЛНР и РФ взяли под контроль администрацию города Попасная
Народная милиция Луганской народной республики и российские военнослужащие взяли под контроль здание администрации города Попасная в западной части ЛНР. Об этом сообщил посол республики в РФ Родион Мирошник.
«Здание городской администрации Попасной уже под контролем Народной милиции ЛНР и союзных сил. В городе больше двух месяцев идут ожесточенные бои», — написал дипломат в своем Telegram-канале.
Мирошник отметил, что город представляет собой «мощнейший укрепрайон», и противника выбивают с этой территории «метр за метром».
Попасная с июля 2014 года находится под контролем Киева. Через город проходят дороги на Артемовск, Красноармейск, Лисичанск и Светлодарск.
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