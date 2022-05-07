Силы ЛНР и РФ взяли под контроль администрацию города Попасная

Народная милиция Луганской народной республики и российские военнослужащие взяли под контроль здание администрации города Попасная в западной части ЛНР. Об этом сообщил посол республики в РФ Родион Мирошник.

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«Здание городской администрации Попасной уже под контролем Народной милиции ЛНР и союзных сил. В городе больше двух месяцев идут ожесточенные бои», — написал дипломат в своем Telegram-канале.

Мирошник отметил, что город представляет собой «мощнейший укрепрайон», и противника выбивают с этой территории «метр за метром».

Попасная с июля 2014 года находится под контролем Киева. Через город проходят дороги на Артемовск, Красноармейск, Лисичанск и Светлодарск.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФЛНР
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