Силы ЛНР и РФ взяли под контроль администрацию города Попасная

«Здание городской администрации Попасной уже под контролем Народной милиции ЛНР и союзных сил. В городе больше двух месяцев идут ожесточенные бои», — написал дипломат в своем Telegram-канале.

Мирошник отметил, что город представляет собой «мощнейший укрепрайон», и противника выбивают с этой территории «метр за метром».

Попасная с июля 2014 года находится под контролем Киева. Через город проходят дороги на Артемовск, Красноармейск, Лисичанск и Светлодарск.

