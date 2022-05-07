Кадыров рассказал о неудачной попытке контрнаступления украинских военных в ЛНР

«Данный бессмысленный акт самопожертвования был вероятнее всего нацелен на возвращение утраченных огневых позиций. "Тщательно продуманное лучшими умами контрнаступление" с треском провалилось. В результате ответного огня противник понес существенные потери как живой силы, так и спецтехники», — написал политик в своем Telegram-канале.

Как отметил Кадыров, в районе Воеводовки был уничтожен пункт управления украинских военных.

Также глава Чечни опубликовал видео, на котором его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов благодарит противника за оставленное оружие и заявляет, что в боевых действиях со стороны Украины участвуют старики и пенсионеры, которые «зазря погибают».

