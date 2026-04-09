«Это не новость. Украинские “подвиги” уже видны и по газопроводу “Северный поток” на Балтике, и по российскому газовозу в Средиземном море. Кроме того, норвежцы в свое время должны были выделить Украине несколько истребителей F–16. Думаю, доказать причастность Норвегии к возможным терактам будет сложно, потому что Северное море, Средиземное море — это зона господства НАТО. Тем не менее, то, что Украина везде лезет, что ее используют, указывает на то, что нам надо предпринять какие-то активные меры на фронте. Что касается Норвегии, флот у нее, конечно, есть. Это богатая, довольно протяженная морская держава. Там развита добыча нефти, газа, Норвегия отличается высоким уровнем жизни. Она захватывает Норвежское, Северное море. Кроме того, там есть фьорды, где можно все хорошо спрятать, даже ракетами с нашими радиолокационными головками самонаведения их не взять, потому что они прикроются скалами, возвышенностями. Такие цели в Норвегии можно поразить только оптическими, телевизионными, тепловыми системами наведения», — сказал Комоедов.

Собеседник НСН посетовал на то, что Россия не сможет ответить Норвегии силовыми методами, и призвал МИД России проводить жесткую дипломатическую политику в отношении Осло.

«Применить силу против Норвегии России будет очень сложно.

«Надо проводить там довольно приличную дипломатию. У нас только короткая граница с Норвегией в Мурманской области, а прямая зона через Балтику находится под контролем Норвегии. МИД России должен объявить повышенную боевую готовность и проводить активную, даже агрессивную дипломатическую работу в отношении Осло», — подытожил он.

Ранее Комоедов заявил, что для предотвращения атак на российский флот и иностранные суда, идущие в РФ, необходимо серьезно наладить разведку, а также ввести конвой для кораблей.

