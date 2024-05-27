В Белоруссии начались совместные с Россией учения сил ВВС и ПВО
В Белоруссии начались совместные с Россией учения сил ВВС и ПВО, сообщает пресс-служба белорусского Министерства обороны.
Уточняется, что учения продлятся до 31 мая включительно. За это время в мероприятии успеют поучаствовать авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск Вооруженных Сил Белоруссии, а также экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации ВС РФ.
До этого Владимир Путин по итогам российско-белорусских переговоров заявил, что Россия проводила учения ядерных сил регулярно, теперь они проводятся с белорусскими союзниками.
Он отметил, что РФ регулярно проводила и проводит учения стратегических ядерных сил и нестратегических ядерных сил сдерживания. По словам Путина, разница только в том, что после размещения части нестратегического ядерного потенциала на территории Белоруссии, «мы проводим это вместе с нашими белорусскими союзниками», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru