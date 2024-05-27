В Белоруссии начались совместные с Россией учения сил ВВС и ПВО

В Белоруссии начались совместные с Россией учения сил ВВС и ПВО, сообщает пресс-служба белорусского Министерства обороны.

Уточняется, что учения продлятся до 31 мая включительно. За это время в мероприятии успеют поучаствовать авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск Вооруженных Сил Белоруссии, а также экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации ВС РФ.

Польша завершит проект укрепления границы с Россией и Белоруссией к 2028 году

До этого Владимир Путин по итогам российско-белорусских переговоров заявил, что Россия проводила учения ядерных сил регулярно, теперь они проводятся с белорусскими союзниками.

Он отметил, что РФ регулярно проводила и проводит учения стратегических ядерных сил и нестратегических ядерных сил сдерживания. По словам Путина, разница только в том, что после размещения части нестратегического ядерного потенциала на территории Белоруссии, «мы проводим это вместе с нашими белорусскими союзниками», передает «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:БелоруссияВоенные Учения

Горячие новости

Все новости

партнеры