МИД назвал воровством заморозку российских активов Швейцарией
Заморозка российских активов, в том числе резервов Банка России в западных юрисдикциях, «грубо нарушают основополагающие принципы и нормы международного права». Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, любые попытки их изъять незаконны.
«Говорить, конечно, нужно не о заморозке... Любое посягательство... на имущественные права и интересы нашей страны расцениваем не иначе как неприкрытое и циничное воровство с целью пополнения собственных карманов», - указала она.
Захарова добавила, что Россия зеркально ответит на любые подобные недружественные действия, в том числе со стороны Швейцарии.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил «Радиоточке НСН», что российские власти не готовы жестко отвечать на изъятие российских активов Западом, так как это ударит по крупному иностранному бизнесу, который до сих пор представлен в стране.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru