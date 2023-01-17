Штаб теробороны ДНР сообщил об освобождении Соледара российскими силами

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики подтвердил взятие под контроль российскими войсками города Соледар. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

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«По состоянию на 17 января 2023 г. на территории Донецкой Народной Республики российские войска освободили Соледар», — отметили в штабе.

Минобороны РФ ранее сообщило, что освобождение Соледара было завершено вечером 12 января. В военном ведомстве подчеркнули, что штурм занятых украинскими войсками кварталов города осуществляли бойцы ЧВК «Вагнер», напоминает РИА ФАН.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что «Вагнер» проводит дозачистку в Соледаре, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Мельников
ТЕГИ:СпецоперацияВоеннослужащиеДНР
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