Штаб ДНР заявил о продвижении сил республики в сторону Славянска

Силы ДНР и ЛНР при огневой поддержке российской армии освободили и установили полный контроль над 222 населёнными пунктами, включая Диброву и Старый Караван, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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В сообщении говорится, что в настоящее время силы ДНР «с боями продвигаются в сторону Славянска».

Ранее Вооруженные силы РФ и войска ДНР освободили от украинских националистов город Красный Лиман, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФДонбассЛНРДНР
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