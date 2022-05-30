Штаб ДНР заявил о продвижении сил республики в сторону Славянска
30 мая 202215:43
Силы ДНР и ЛНР при огневой поддержке российской армии освободили и установили полный контроль над 222 населёнными пунктами, включая Диброву и Старый Караван, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
В сообщении говорится, что в настоящее время силы ДНР «с боями продвигаются в сторону Славянска».
Ранее Вооруженные силы РФ и войска ДНР освободили от украинских националистов город Красный Лиман, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru