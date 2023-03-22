Шойгу заявил о завершении модернизации системы ПРО Москвы в 2023 году

На заседании коллегии военного ведомства он отметил, что до конца текущего года запланированы 33 основных организационных мероприятия, в том числе формирование зенитного ракетного полка с комплексом С-350.

По его словам, также в планах на 2023 год формирование ракетной бригады особого назначения ПВО-ПРО, военно-транспортного авиационного полка и дивизии и бригады ПВО.

«Завершим строительство 621 объекта военной инфраструктуры для нужд ВКС», - заключил министр.

Ранее Шойгу заявил, что ВКС РФ за время проведения специальной военной операции (СВО) совершили более 140 тысяч боевых вылетов и уничтожили свыше 20 тысяч объектов противника, сообщает RT.