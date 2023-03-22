Шойгу заявил о завершении модернизации системы ПРО Москвы в 2023 году
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что до конца 2023 года будут завершены работы по модернизации системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы, сообщает ТАСС.
На заседании коллегии военного ведомства он отметил, что до конца текущего года запланированы 33 основных организационных мероприятия, в том числе формирование зенитного ракетного полка с комплексом С-350.
По его словам, также в планах на 2023 год формирование ракетной бригады особого назначения ПВО-ПРО, военно-транспортного авиационного полка и дивизии и бригады ПВО.
«Завершим строительство 621 объекта военной инфраструктуры для нужд ВКС», - заключил министр.
Ранее Шойгу заявил, что ВКС РФ за время проведения специальной военной операции (СВО) совершили более 140 тысяч боевых вылетов и уничтожили свыше 20 тысяч объектов противника, сообщает RT.
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