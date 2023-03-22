Российские войска усилились атомным крейсером и истребителями Су-57

Он также отметил возросшие возможности Восточного военного округа, который в прошлом году получил около 400 единиц различной техники.

Так, армия получила Су-57, атомный подводный крейсер, зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ» и береговой ракетный комплекс «Бал».

Ранее Сергей Шойгу рассказал о планах развития войск Восточного военного округа в этом году.

