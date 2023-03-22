Российские войска усилились атомным крейсером и истребителями Су-57
Российские войска на востоке страны усилили истребителями Су-57 и атомным подводным крейсером. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Он также отметил возросшие возможности Восточного военного округа, который в прошлом году получил около 400 единиц различной техники.
Так, армия получила Су-57, атомный подводный крейсер, зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ» и береговой ракетный комплекс «Бал».
Ранее Сергей Шойгу рассказал о планах развития войск Восточного военного округа в этом году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru