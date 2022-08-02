Шойгу заявил о взятии под контроль шести населенных пунктов в ДНР
Российские военные в ходе специальной военной операции взяли под контроль еще шесть населённых пунктов в Донецкой народной республике. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.
«После взятия под контроль территории Луганской народной республики планово освобождается Донецкая народная республика. За последнее время освобождены населённые пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское», — цитирует главу Минобороны РИА Новости.
Шойгу подчеркнул, что под контроль российских Вооруженных сил перешла Углегорская теплоэлектростанция — крупнейшая в Европе, с проектной мощностью 3 тысячи 600 мегаватт.
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