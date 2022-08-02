Шойгу заявил о взятии под контроль шести населенных пунктов в ДНР

Российские военные в ходе специальной военной операции взяли под контроль еще шесть населённых пунктов в Донецкой народной республике. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

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«После взятия под контроль территории Луганской народной республики планово освобождается Донецкая народная республика. За последнее время освобождены населённые пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское», — цитирует главу Минобороны РИА Новости.

Шойгу подчеркнул, что под контроль российских Вооруженных сил перешла Углегорская теплоэлектростанция — крупнейшая в Европе, с проектной мощностью 3 тысячи 600 мегаватт.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДНРМинобороны РФСергей Шойгу
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