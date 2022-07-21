Шойгу вручил медали Героя России военнослужащим, проявившим героизм на Украине
Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды российским военнослужащим, проявившим героизм в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба военного ведомства.
Согласно указу президента РФ Владимира Путина, «Золотой звездой» были награждены командир танкового полка полковник Иван Шиц, заместитель командира истребительного авиационного полка подполковник Илья Сизов, командир огнеметного взвода старший лейтенант Андрей Соловьев и заместитель командира взвода старший сержант Мерген Донгак.
Также звания Героя России, «за выдающийся вклад в обеспечение обороноспособности», был удостоен генеральный директор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков.
Ранее Путин подписал указ о присвоении звания Героя России (посмертно) старшему лейтенанту Александру Попову, сообщает RT.
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