Шойгу заявил о восстановлении железнодорожных участков до Крыма

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом, сообщает РИА Новости.

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По его словам, условия для возобновления полноценного движения были созданы военным ведомством совместно с «РЖД» на шести железнодорожных участках.

«Общая протяжённость восстановленных железнодорожных участков — 1,2 тысячи км. Приступили к доставке грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон», - уточнил он.

Глава Минобороны РФ добавил, что также было открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что «освобождение Херсонской и Запорожской областей положило конец продовольственной блокаде Крыма со стороны Украины», сообщает RT.

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