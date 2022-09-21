Шойгу заявил о переброске в Донбасс изюмско-балаклейской группировки

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что изюмско-балаклейская группировка была переброшена в Донбасс, сообщает ТАСС.

Путин объявил частичную мобилизацию

На заседании коллегии военного ведомства он пояснил, что это сделано с целью усиления ударных возможностей российских войск.

Ранее Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации и заявил, что командующие войсками военных округов должны организовать взаимодействие с властями субъектов по обеспечению призыва граждан, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СпецоперацияДонбассМинобороны РФСергей Шойгу
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры