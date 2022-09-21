Шойгу заявил о переброске в Донбасс изюмско-балаклейской группировки
21 сентября 202213:20
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что изюмско-балаклейская группировка была переброшена в Донбасс, сообщает ТАСС.
На заседании коллегии военного ведомства он пояснил, что это сделано с целью усиления ударных возможностей российских войск.
Ранее Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации и заявил, что командующие войсками военных округов должны организовать взаимодействие с властями субъектов по обеспечению призыва граждан, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru