Шойгу заявил, что Белоруссия является ближайшим другом России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военное сотрудничество России и Белоруссии развивается в условиях беспрецедентного давления со стороны западных стран, сообщает РИА Новости.

Лукашенко: Белоруссия создаст оперативное командование на украинском направлении

На встрече с главой Минобороны Белоруссии Виктором Хрениным он отметил, что Минск является важнейшим стратегическим партнёром для Москвы, которая высоко оценивает его готовность формировать единое оборонное пространство в границах Союзного государства.

«Республика Беларусь для нас - важнейший стратегический партнёр, ближайший друг и союзник. Сегодня двустороннее военное сотрудничество развивается в условиях беспрецедентного давления Запада, необъявленной войны против наших стран», - подчеркнул Шойгу.

Ранее парламент Белоруссии ратифицировал договор с Россией о размещении двух военных объектов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Минобороны РФБелоруссияРоссияСергей Шойгу
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры