Шойгу заявил, что Белоруссия является ближайшим другом России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военное сотрудничество России и Белоруссии развивается в условиях беспрецедентного давления со стороны западных стран, сообщает РИА Новости.
На встрече с главой Минобороны Белоруссии Виктором Хрениным он отметил, что Минск является важнейшим стратегическим партнёром для Москвы, которая высоко оценивает его готовность формировать единое оборонное пространство в границах Союзного государства.
«Республика Беларусь для нас - важнейший стратегический партнёр, ближайший друг и союзник. Сегодня двустороннее военное сотрудничество развивается в условиях беспрецедентного давления Запада, необъявленной войны против наших стран», - подчеркнул Шойгу.
Ранее парламент Белоруссии ратифицировал договор с Россией о размещении двух военных объектов.
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