СМИ: После удара российских дронов загорелся аэродром под Одессой
Аэродром «Школьный» в Одессе загорелся после атаки российских беспилотников. Об этом пишет «Русская весна».
В ночь на вторник в Одессе и области была объявлена воздушная тревога, пишет Газета.ру. В городе прогремела серия взрывов.
«Пылает пораженный дроном-камикадзе объект на аэродроме "Школьный"», — сообщает портал.
По данным военкоров, украинские военные неудачно попытались сбить беспилотники огнем с земли, пишет «Свободная пресса». Позже начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук заявил, что российские силы атаковали регион ударными дронами.
Аэродром «Школьный» используется ВСУ для организации атак на объекты в Крыму.
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