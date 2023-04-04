СМИ: После удара российских дронов загорелся аэродром под Одессой

В ночь на вторник в Одессе и области была объявлена воздушная тревога, пишет Газета.ру. В городе прогремела серия взрывов.

«Пылает пораженный дроном-камикадзе объект на аэродроме "Школьный"», — сообщает портал.

По данным военкоров, украинские военные неудачно попытались сбить беспилотники огнем с земли, пишет «Свободная пресса». Позже начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук заявил, что российские силы атаковали регион ударными дронами.

Аэродром «Школьный» используется ВСУ для организации атак на объекты в Крыму.

