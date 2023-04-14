Шойгу заявил о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте

«Сегодня с 9 часов (по Владивостокскому времени) поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боевой готовности Тихоокеанский флот», — цитирует Шойгу РИА Новости.

Проверкой руководит главнокомандующий Военно-морского флота адмирал Николай Евменов, пишет «Свободная пресса».

В ходе мероприятий ТФ отразит ракетно-авиационные удары, проведет учения по поиску и уничтожению подлодок. Кроме того, флот планирует выполнить торпедные и артиллерийские стрельбы, пуски ракет в ходе поражения корабельных ударных групп и объектов условного противника на земле.

Глава Минобороны поручил на всех этапах проверки обеспечить соблюдение требований безопасности, сохранность оружия, боеприпасов и исключить случаи нанесения ущерба собственности государства.

