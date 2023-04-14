Шойгу заявил о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте

Тихоокеанский флот РФ подняли по тревоге в полном составе в рамках внезапной проверки. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу в ходе совещания с руководящим составом Минобороны.

Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа в Тульской области

«Сегодня с 9 часов (по Владивостокскому времени) поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боевой готовности Тихоокеанский флот», — цитирует Шойгу РИА Новости.

Проверкой руководит главнокомандующий Военно-морского флота адмирал Николай Евменов, пишет «Свободная пресса».

В ходе мероприятий ТФ отразит ракетно-авиационные удары, проведет учения по поиску и уничтожению подлодок. Кроме того, флот планирует выполнить торпедные и артиллерийские стрельбы, пуски ракет в ходе поражения корабельных ударных групп и объектов условного противника на земле.

Глава Минобороны поручил на всех этапах проверки обеспечить соблюдение требований безопасности, сохранность оружия, боеприпасов и исключить случаи нанесения ущерба собственности государства.

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ФОТО: ДИМК Минобороны РФ / t.me/mod_russia
ТЕГИ:ВМФ РФМинобороны РФСергей Шойгу

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