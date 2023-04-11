Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа в Тульской области

В сообщении говорится, что министр побывал в «Научно-производственном объединение «Сплав» им. А.Н.Ганичева» и ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», где проверил ход выполнения государственного оборонного заказа.

Отмечается, что Шойгу показали цеха по производству реактивных снарядов, автоматизированные линии по сборке противотанковых управляемых ракет и артиллерийских боеприпасов.

Кроме того, главы предприятий доложили министру о реализуемых программах расширения производственных мощностей для обеспечения армии современными средствами поражения по всей номенклатуре.

Ранее Шойгу проинспектировал в Нижегородской области процесс выполнения государственного оборонного заказа на заводах, которые производят артиллерийские и авиационные боеприпасы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».