Шойгу заявил, что западная техника в бою оказалась не безупречной
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что широко разрекламированная западная техника в бою оказалась далеко не безупречной, сообщает РИА Новости.
По его словам, убедиться в этом позволит экспозиция трофейной техники, организованная в рамках выставки «Армия-2023».
«В реальных условиях наше вооружение показывает свою надёжность и эффективность», - добавил глава Минобороны РФ.
Ранее Шойгу представил к присвоению званий Героев России экипаж танка «Алеша», который уничтожил колонну бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru