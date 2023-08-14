Шойгу заявил, что западная техника в бою оказалась не безупречной

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что широко разрекламированная западная техника в бою оказалась далеко не безупречной, сообщает РИА Новости.

Шойгу осмотрел перспективные авиационные разработки на «Армии-2023»

По его словам, убедиться в этом позволит экспозиция трофейной техники, организованная в рамках выставки «Армия-2023».

«В реальных условиях наше вооружение показывает свою надёжность и эффективность», - добавил глава Минобороны РФ.

Ранее Шойгу представил к присвоению званий Героев России экипаж танка «Алеша», который уничтожил колонну бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ДИМК Минобороны РФ
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