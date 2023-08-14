Шойгу заявил, что западная техника в бою оказалась не безупречной

По его словам, убедиться в этом позволит экспозиция трофейной техники, организованная в рамках выставки «Армия-2023».

«В реальных условиях наше вооружение показывает свою надёжность и эффективность», - добавил глава Минобороны РФ.

Ранее Шойгу представил к присвоению званий Героев России экипаж танка «Алеша», который уничтожил колонну бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».