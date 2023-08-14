Шойгу осмотрел перспективные авиационные разработки на «Армии-2023»
Глава Минобороны России Сергей Шойгу осмотрел статическую экспозицию форума «Армия-2023», сообщают «Известия».
Представители оборонно-промышленного комплекса (ОПК) показали Шойгу разработки в области двигателей для беспилотников и средств авиационного поражения. Вдобавок министр обороны ознакомился с новейшими моделями вертолетов и самолетов ВКС РФ.
Также главе российского оборонного ведомства доложили об эффективном применении самолетов Су-57 на СВО.
Ранее начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский сообщил, что ВС РФ захватили три опорных пункта в районе Ольшаны, передает «Радиоточка НСН».
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