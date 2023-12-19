Шойгу заявил, что за год на службу поступили 490 тысяч контрактников

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ежедневно с заявлением о приёме на военную службу обращаются более полутора тысяч человек, сообщает пресс-служба Кремля.

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Выступая на расширенном заседании коллегии военного ведомства, он указал, что с начала 2023 года на службу в российскую армию поступили около 490 тысяч контрактников и добровольцев.

Глава Минобороны также отметил, что более четырех тысяч студентов взяли ради участия в СВО академический отпуск, а число иностранных добровольцев увеличилось в семь раз.

«В украинской армии наблюдается обратная тенденция. Количество иностранных наёмников сократилось в шесть раз», — сказал министр.

Шойгу добавил, что в следующем году численность контрактников в Вооружённых силах РФ планируется довести до 745 тысяч человек.

Ранее глава Минобороны РФ заявил, что с начала спецоперации Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли 383 тысячи военнослужащих, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
ТЕГИ:СпецоперацияДобровольцыКонтрактыМинобороны РФСергей Шойгу

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