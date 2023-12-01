Шойгу заявил, что ВСУ за полгода потеряли более 125 тысяч солдат

Украинская армия потеряла более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения за полгода «контрнаступления». Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

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Глава военного ведомства провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил страны.

«За полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц ... вооружения», — подчеркнул Шойгу.

В конце октября глава Минобороны сообщил, что с 4 июня ВСУ потеряли более 90 тысяч военных убитыми и ранеными, около 600 танков и 1 900 различных бронемашин, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Минобороны РФ
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