Шойгу заявил, что ВСУ с начала ноября потеряли 13 700 военных

На коллегии военного ведомства он уточнил, что с начала ноября Вооружённые силы Украины потеряли свыше 13 700 человек, а также «порядка 1800 единиц различного вооружения и военной техники».

«Группировки российских войск продолжают успешно вести активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения», — заключил министр.

Ранее представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев заявил, что Россия и Украина обменялись телами погибших военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

