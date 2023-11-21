Шойгу заявил, что ВСУ с начала ноября потеряли 13 700 военных

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска «непрерывно наносят противнику огневое поражение», и не позволяют ему «продвинуться вперед», сообщает РИА Новости.

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На коллегии военного ведомства он уточнил, что с начала ноября Вооружённые силы Украины потеряли свыше 13 700 человек, а также «порядка 1800 единиц различного вооружения и военной техники».

«Группировки российских войск продолжают успешно вести активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения», — заключил министр.

Ранее представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев заявил, что Россия и Украина обменялись телами погибших военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Минобороны РФ
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