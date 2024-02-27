Шойгу заявил, что в ЦВО реорганизуют 18 частей в 2024 году

Он отметил, что войска ЦВО в 2024 году продолжат получать комплексы «Искандер-М» и РСЗО «Торнадо-Г». Министр подчеркнул, что соединения и части округа оснащаются новейшим вооружением.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с учетом боевого опыта продолжит укреплять Вооруженные силы, обеспечивать их постоянное переоснащение и модернизацию, передает «Радиоточка НСН».

