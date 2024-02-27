Шойгу заявил, что в ЦВО реорганизуют 18 частей в 2024 году

В войсках Центрального военного округа (ЦВО) в этом году реорганизуют 18 воинских частей, округ получит свыше 360 единиц новой модернизированной техники. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

Шойгу заявил, что два полка комплекса «Авангард» поставлены на боевое дежурство

Он отметил, что войска ЦВО в 2024 году продолжат получать комплексы «Искандер-М» и РСЗО «Торнадо-Г». Министр подчеркнул, что соединения и части округа оснащаются новейшим вооружением.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с учетом боевого опыта продолжит укреплять Вооруженные силы, обеспечивать их постоянное переоснащение и модернизацию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Минобороны РФ
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