Путин заявил о планах укрепления Вооруженных сил России

«Сегодня доля современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах уже достигла 95%, а в морской составляющей ядерной триады — почти 100%», — заявил глава государства.

Российский лидер также отметил, что на очереди внедрение в военной сфере технологий искусственного интеллекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

