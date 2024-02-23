Путин заявил о планах укрепления Вооруженных сил России
23 февраля 202401:01
Россия с учетом боевого опыта продолжит укреплять Вооруженные силы, обеспечивать их постоянное переоснащение и модернизацию, заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества.
«Сегодня доля современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах уже достигла 95%, а в морской составляющей ядерной триады — почти 100%», — заявил глава государства.
Российский лидер также отметил, что на очереди внедрение в военной сфере технологий искусственного интеллекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru