Шойгу заявил, что два полка комплекса «Авангард» поставлены на боевое дежурство

Два полка российского ракетного комплекса «Авангард» поставили на боевое дежурство, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.

СМИ: Ракеты «Авангард» могут быть запущены из-за пределов атмосферы

Об этом он сообщил главе государства Владимиру Путину. Глава Минобороны отметил, что на Западе знают, что в России в высокой стадии завершения работы по «Посейдону» и «Пересвету», а также по «Буревестнику» и «Сармату».

Ранее стало известно, что западным странам следует обратить внимание на перевооружение российской армии на ракетный комплекс «Авангард», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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