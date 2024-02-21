Шойгу заявил, что два полка комплекса «Авангард» поставлены на боевое дежурство

Об этом он сообщил главе государства Владимиру Путину. Глава Минобороны отметил, что на Западе знают, что в России в высокой стадии завершения работы по «Посейдону» и «Пересвету», а также по «Буревестнику» и «Сармату».

Ранее стало известно, что западным странам следует обратить внимание на перевооружение российской армии на ракетный комплекс «Авангард», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

