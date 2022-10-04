Шойгу заявил, что срочники не будут служить в зоне спецоперации
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что все вновь призванные на срочную службу граждане будут направлены в подразделения, которые не задействованы в специальной военной операции, сообщает РИА Новости.
В ходе селекторного совещания он отметил, что военнослужащие, закончившие и заканчивающие срочную службу, уедут домой.
Министр добавил, что их необходимо своевременно уволить в запас и поставить на воинский учет по месту жительства.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на срочную военную службу в армию, при этом он будет осуществлён с 1 ноября, а не с 1 октября, как было ранее, сообщает RT.
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