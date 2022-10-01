Песков объяснил причину отсрочки осеннего призыва на 1 ноября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что в 2022 году осенний призыв стартует на месяц позже - 1 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.
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Решение объясняется тем, что военкоматы перегружены из-за объявленной ранее частичной мобилизации.
Отсрочка призыва поможет разделить потоки срочников и мобилизованных граждан, пишет Газета.ru.
Ранее сообщалось, что россиянам, в семье которых есть мобилизованные, а также единственным сыновьям или дочерям одинокого родителя могут предоставить отсрочку по частичной мобилизации. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты фракции «Новые люди», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.
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