Песков объяснил причину отсрочки осеннего призыва на 1 ноября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что в 2022 году осенний призыв стартует на месяц позже - 1 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

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Решение объясняется тем, что военкоматы перегружены из-за объявленной ранее частичной мобилизации.

Отсрочка призыва поможет разделить потоки срочников и мобилизованных граждан, пишет Газета.ru.

Ранее сообщалось, что россиянам, в семье которых есть мобилизованные, а также единственным сыновьям или дочерям одинокого родителя могут предоставить отсрочку по частичной мобилизации. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты фракции «Новые люди», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

